В Викуловском районе действуют шесть лодочных переправ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Шесть лодочных переправ действуют в Викуловском районе Тюменской области. Они работают в следующих локациях: около д. Юшкова через мост до д. Юшкова; около д. Юшкова до с. Долгушино; автодорога Викулово-Борки; участок автодороги Викулово-Чебаклей (мост у ручья Готовка); участок автодороги Викулово-Чебаклей (мост у озера Чаша); с. Балаганы - до населенных пунктов сельского поселения.

Готовятся еще три переправы: с. Каргалы - д. Староборовая; с. Каргалы - с. Бобры; с. Каргалы - с. Серебрянка.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, переправы работают с 6 до 19 часов. Привлечено 14 лодок Тюменской областной службы экстренного реагирования и Рыбоохраны.

Глава Викуловского района Андрей Лотов призвал жителей отрезанных водой территорий пользоваться услугами лодочной переправы в случае крайней необходимости. Мероприятия по борьбе с паводком продолжаются круглосуточно.