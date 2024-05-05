  • 5 мая 20245.05.2024воскресенье
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Викуловском районе действуют шесть лодочных переправ

Общество, 14:29 05 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Александр Моор оценил обстановку с паводком в Заводоуковском округе

Шесть лодочных переправ действуют в Викуловском районе Тюменской области. Они работают в следующих локациях: около д. Юшкова через мост до д. Юшкова; около д. Юшкова до с. Долгушино; автодорога Викулово-Борки; участок автодороги Викулово-Чебаклей (мост у ручья Готовка); участок автодороги Викулово-Чебаклей (мост у озера Чаша); с. Балаганы - до населенных пунктов сельского поселения.

Готовятся еще три переправы: с. Каргалы - д. Староборовая; с. Каргалы - с. Бобры; с. Каргалы - с. Серебрянка.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, переправы работают с 6 до 19 часов. Привлечено 14 лодок Тюменской областной службы экстренного реагирования и Рыбоохраны.

Глава Викуловского района Андрей Лотов призвал жителей отрезанных водой территорий пользоваться услугами лодочной переправы в случае крайней необходимости. Мероприятия по борьбе с паводком продолжаются круглосуточно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 05.05.2024Национальные коллективы региона выступят на фестивале "Радуга" в Ялуторовске
14:52 05.05.2024Благодатный огонь из Иерусалима самолетом доставили в Тобольск
14:29 05.05.2024В Викуловском районе действуют шесть лодочных переправ
14:17 05.05.2024С улиц Тюмени за сутки откачали 1 тыс. 885 кубометров воды