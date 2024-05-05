Александр Моор оценил обстановку с паводком в Заводоуковском округе

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Обстановку с паводком в Заводоуковском городском округе оценил на месте губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что благодаря предварительной работе воду удалось отвести домов.

"В очередной раз убеждаемся, что стихия непредсказуема. Река Тобол пошла старым руслом и затопила пойму рядом с деревней Пономарева и селом Новолыбаево Заводоуковского городского округа. При этом ждали паводок с одной стороны, а топить стало с другой. Вся предварительная работа была проделана. Заранее в муниципалитете замерили высоты, с учетом этих данных где-то сделали насыпи, где-то нарастили существующие дамбы", - сообщил глава региона.

Дорогу, которая ведет от Заводоуковска в населенные пункты Лыбаевской сельской администрации, также постарались защитить от перелива. Но течение настолько сильное, что насыпи смыло. Сейчас некоторые участки можно проехать только на грузовиках. Чтобы обезопасить движение, выставлены наряды ДПС.

"Вся пойма Тобола от Кургана до Упорово под водой. И эта огромная масса продолжает стекать вниз по течению. Угроза паводка сохраняется, продолжаем работать в режиме ЧС", - добавил губернатор.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.