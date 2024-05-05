Специалисты МЧС России защищают участок трассы в Абатском районе
Общество, 17:07 05 мая 2024
| Фото: скриншот видео МЧС России
Участок федеральной трассы Р-402 в Абатском районе Тюменской области защищают спасатели МЧС России. Здесь сильный ветер нагоняет волну на насыпь вдоль трассы, сообщает ведомство.
Специалисты МЧС России укрепляют временную земляную преграду в сложных погодных условиях. В работе задействованы 384 специалиста, 39 единиц техники и 11 плавсредств МЧС России.
Видео: МЧС России.