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Специалисты МЧС России защищают участок трассы в Абатском районе

Общество, 17:07 05 мая 2024

скриншот видео МЧС России | Фото: скриншот видео МЧС России

Участок федеральной трассы Р-402 в Абатском районе Тюменской области защищают спасатели МЧС России. Здесь сильный ветер нагоняет волну на насыпь вдоль трассы, сообщает ведомство.

Специалисты МЧС России укрепляют временную земляную преграду в сложных погодных условиях. В работе задействованы 384 специалиста, 39 единиц техники и 11 плавсредств МЧС России.

Видео: МЧС России.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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