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С улиц Тюмени за сутки откачали 1 тыс. 885 кубометров воды

Общество, 14:17 05 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

1 тыс. 885 кубометров воды откачали с улиц Тюмени за прошедшие сутки. Это 190 машин, каждая из которых за раз может вывезти около 10 кубометров воды, сообщает городская администрация.

Откачка осуществляется с проезжей части, тротуаров, остановочных карманов. Специализированная техника прибывает на установленную точку, производит сбор воды и едет в специально отведенное место, где ее сливает.

За минувшие сутки водооткачивающая техника работала на улицах Тимофея Чаркова, Западносибирской, Газовиков, Ветеранов труда, Стройотрядовской и других. Проблемные участки тюменских дорог находятся под контролем городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В оперативную работу берутся обращения от горожан.

Так, одно из обращений поступило от жителей дома №71 по ул. Газовиков. На прилегающей территории образовалась огромная лужа, вода прибывала. Заявка была передана в работу подрядной организации. Специалисты всю ночь занимались откачкой, к утру работы были завершены.

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# откачка воды

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