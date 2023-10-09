Житель Сургута признан виновным в финансировании терроризма

Фото: пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области Фото: пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

К 8 годам лишения свободы приговорен член межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь - Джихад"* Насрулло Абдазимович Неьматжанов. Вердикт вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Приговор вступил в законную силу.

"Неьматжанов H.A, являясь сторонником радикальных религиозных взглядов, достоверно зная, что деятельность данной террористической организации запрещена на территории России, в целях финансирования международной террористической организации, переводил денежные средства на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников террористической организации", - сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Пресекли незаконную деятельность сургутянина сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и Следственного отдела по городу Сургуту СУ СК России по ХМАО- Югре.

Ликвидируя каналы финансирования, сотрудники ФСБ перерубают эти артерии и вены экстремистских организаций, подчеркнул полковник запаса ФСБ России, депутат Тюменской городской Думы, советник генерального директора ОАО "Запсибгазпром" Георгий Муратов: "Хорошая совместная работа органов безопасности и других региональных силовых структур. Финансовые потоки - кровеносная система международного терроризма. Есть деньги - есть террористические проявления, нет - никакая идея не поможет приобрести компоненты для самодельных взрывных устройств, купить оружие, заплатить боевикам. Гражданин сам исповедовал чуждые взгляды, входил в группировку террористов и целенаправленно пересылал средства своим подельникам. Надеюсь, суровый приговор удержит других гостей нашей страны от подобных действий".

*"Катиба Таухид валь - Джихад" - террористическая организация, запрещена в России.