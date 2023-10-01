Житель Ишима расправился с приятелем с помощью отвертки
Происшествия, 13:41 11 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
49-летний житель Ишима обвиняется в убийстве. Расследование уголовного дела завершено, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, 6 августа 2023 года между 49-летним обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее знакомым ему 60-летним мужчиной произошел конфликт. В доме по ул. Красная Зоря в Ишиме мужчина вытащил из кармана отвертку и три раза ударил в область грудной клетки хозяина квартиры. Потерпевший скончался на месте.
В ходе допроса обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.