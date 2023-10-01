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Житель Ишима расправился с приятелем с помощью отвертки

Происшествия, 13:41 11 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

49-летний житель Ишима обвиняется в убийстве. Расследование уголовного дела завершено, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 6 августа 2023 года между 49-летним обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее знакомым ему 60-летним мужчиной произошел конфликт. В доме по ул. Красная Зоря в Ишиме мужчина вытащил из кармана отвертку и три раза ударил в область грудной клетки хозяина квартиры. Потерпевший скончался на месте.

В ходе допроса обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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# Ишим , убийство

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