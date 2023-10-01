В Тюменской области 2 тыс. 938 человек впервые стали донорами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 тыс. 589 доноров сдали кровь и ее компоненты на Тюменской областной станция переливания крови за 9 месяцев 2023 года. Впервые донорами стали 2 тыс. 938 человек. 100 % от общего числа сделали это безвозмездно.

За 9 месяцев было заготовлено более 27 тыс. литров цельной донорской крови, проведено 43 тыс. 734 донации крови и ее компонентов. Заготовлено и выдано в медицинские организации более 9 тыс. литров эритроцитсодержащих компонентов, годных для клинического использования. Свежезамороженной плазмы выдано в лечебные организации более 2 тыс. 500 литров.

Граждане, желающие сдать кровь, могут сделать это в плановом порядке, напоминают в департаменте здравоохранения Тюменской области. В Тюмени станция переливания крови расположена по адресу: ул. Энергетиков, 35, сдать кровь можно в будние дни с 8 часов до 13 часов 30 минут. В Тобольске станция находится по адресу: ул. Красноармейская, 4/1, в Ишиме — ул. Паровозная, 131.