Регионы УФО увеличили объемы жилищного строительства на 6,7%

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Среди основных тем - выполнение показателей национальных и федеральных проектов по вводу жилья и дорожному строительству, сообщает пресс-служба полпреда.

Полпред отметил, что регионы Уральского федерального округа уверенно идут к достижению цели, поставленной Президентом России – обеспечить ввод жилья на уровне рекордного 2022 года. Для УФО это 8,5 млн кв. м жилья. За 9 месяцев 2023 года введено 77% от объёмов прошлого года - 6,5 млн кв. м (на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

"Жилищное строительство выступает катализатором для реализации большинства национальных и федеральных проектов, – обратил внимание Владимир Якушев. - Новые квадратные метры – это возможность не только улучшить жилищные условия людей, но и предоставить жителям весь комплекс социальных, образовательных, медицинских и других услуг".

Он также добавил, что реализация национальных и федеральных проектов в УФО идёт в плановом режиме. По некоторым федеральным программам, например, по сокращению непригодного для проживания жилого фонда – с существенным опережением и перевыполнением целевых показателей.

С 2019 в УФО фактически расселено более 2 млн кв. м аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, улучшены жилищные условия 130 тысяч жителей, что почти в два раза превышает плановые значения.