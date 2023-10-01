На обходе Тюмени под развязкой на Московском тракте строят дополнительную полосу движения

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дополнительную полосу движения строят под путепроводом на пересечении Обхода Тюмени с Московским трактом. Она увеличит пропускную способность на этом участке, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Уже демонтировано старое ограждение. В настоящий момент выполняется устройство откосов, монтируются стойки под растяжки дорожных знаков.

Подрядная организация завершит работы в конце октября. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трёх, что значительно повысит пропускную способность объездной дороги.