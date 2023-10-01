ФСБ пресекли незаконный оборот наркотических средств в Югре

| Фото: пресс-служб РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служб РУФСБ России по Тюменской области

Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере пресекли сотрудники ФСБ в ХМАО-Югре. Два жителя России задержаны с поличным при подготовке к сбыту мефедрона в Югорске.

"В ходе личного досмотра наркотики изъяты из незаконного оборота. Следственным отделением ОМВД по Югорску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном и особо крупном размере). Обвиняемые дали признательные показания, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

За совершение указанных преступлений предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

"Это еще одно подтверждение, что борьба с наркопреступлениями не останавливается. Оперативники и следователи работают, чтобы защитить наших граждан от внутренней угрозы - подсаживание на запрещенные препараты неокрепших личностей", - сказал врач-эксперт.