Практику сопровождения ветеранов СВО в Тюменской области обсудили законодатели трех регионов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практику социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов обсудили участники Совета законодателей Тюменской области, Ямала и Югры на заседании в Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Непосредственное общение позволяет обсудить актуальные вопросы развития трех субъектов и обменяться практиками депутатской работы по наиболее важным направлениям", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Также участники заседания посетили региональный филиал Фонда "Защитники Отечества", изучили тюменский опыт патриотического воспитания молодежи.