Практику сопровождения ветеранов СВО в Тюменской области обсудили законодатели трех регионов
Общество, 20:17 17 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Практику социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов обсудили участники Совета законодателей Тюменской области, Ямала и Югры на заседании в Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Непосредственное общение позволяет обсудить актуальные вопросы развития трех субъектов и обменяться практиками депутатской работы по наиболее важным направлениям", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
Также участники заседания посетили региональный филиал Фонда "Защитники Отечества", изучили тюменский опыт патриотического воспитания молодежи.