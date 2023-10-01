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Практику сопровождения ветеранов СВО в Тюменской области обсудили законодатели трех регионов

Общество, 20:17 17 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практику социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов обсудили участники Совета законодателей Тюменской области, Ямала и Югры на заседании в Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Непосредственное общение позволяет обсудить актуальные вопросы развития трех субъектов и обменяться практиками депутатской работы по наиболее важным направлениям", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Также участники заседания посетили региональный филиал Фонда "Защитники Отечества", изучили тюменский опыт патриотического воспитания молодежи.

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# облдума , совет законодателей , Фуат Сайфитдинов

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