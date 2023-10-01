Мошенник через сайт знакомств украл у тюменки 700 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

700 тыс. рублей украл у тюменки житель Республики Башкортостан 1985 г. р. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что на одном из региональных сайтов познакомилась с мужчиной, который в ходе общения по телефону, длившегося на протяжении полугода, занял у нее более 700 тыс. рублей и не вернул. Каждый раз таинственный кавалер обещал приехать к ней, но затем переносил встречи под различными предлогами, в том числе прикрываясь якобы похоронами родственника.

Выяснилось, что мужчина, у которого есть супруга и трое детей, работает вахтовым методом и однажды действительно был в Тюмени. Он зарегистрировался на местном сайте знакомств, а затем решил воспользоваться доверчивостью новой пассии. Украденные деньги он потратил на личные нужды, в том числе и на погашение своих долговых обязательств.