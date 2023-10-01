На Обходе Тюмени нанесли новую дорожную разметку
Общество, 14:47 18 октября 2023
| Фото: главное управление строительства Тюменской области
Новую разметку на Обходе Тюмени под путепроводом развязки с ул. Московский тракт нанесли ночью 18 октября, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.
В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы.
| Фото: главное управление строительства Тюменской области
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования разметки.