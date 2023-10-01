На Обходе Тюмени нанесли новую дорожную разметку

| Фото: главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

Новую разметку на Обходе Тюмени под путепроводом развязки с ул. Московский тракт нанесли ночью 18 октября, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы.

| Фото: главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования разметки.