Выставка об искусственном интеллекте работает на форуме "Инфотех — 2023" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку, где главной темой стал искусственный интеллект, открыли на форуме "Инфотех — 2023" в тюменском технопарке 18 октября. В осмотре выставочных стендов принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, глава Тюмени Руслан Кухарук и представители других ведомств.

"Особое внимание уделю тем проектам, которые действуют в регионе не первый год и уже отмечены на национальной премии. Ряд инициатив у нас реализуется с правительством области и частными инвесторами. Например, интеллектуальная транспортная система. Это тот продукт, который с помощью видеорегистратора помогает сканировать все недочеты в рамках уличной дорожной сети", — рассказал Руслан Кухарук.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский кардиологический научный центр совместно с научной лабораторией ИИ Сбера с начала года разрабатывают алгоритм на основе нейронных сетей, помогающий врачам определять степень тяжести поражения коронарных сосудов. "На сегодняшний день мы реализовали уже первый шаг этого: научили ИИ автоматически определять анатомические варианты кровоснабжения сердца. Диагностическая точность разработанной методики составляет более 93 процентов", — отметил заведующий лабораторией рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, врач-ангиохирург, кандидат медицинских наук в Тюменском кардиологическом научном центре Иван Бессонов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также на выставке представлена платформа "ПРОТЕЙ-Юником". Она предназначена для производственной связи как внутри компаний, так и для деловой переписки с внешними контактами. Уникальная отечественная программа — тренд последних лет.

"Было необходимо импортозамещение, поэтому мы разработали года два назад такую программу. Можно сказать, что это такой корпоративный мессенджер, который позволяет вести безопасные переписки, видео- и аудиоконференции. На выставке любой предприниматель может подойти, узнать подробнее. Если заинтересуется, то мы начнем проработку под нужды заказчика и его реализацию. Вообще все, что мы производим находится в реестрах российского оборудования либо в реестрах программного обеспечения", - добавил менеджер региональных проектов компании "Протей IT-инжиниринг" Виктор Шанин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один из мировых лидеров в области биометрических технологий Ntech Lab показал видеоаналитику по распознаванию лиц, силуэтов и автомобилей на базе искусственного интеллекта. В Тюменской области такая платформа действует с 2018 года. Это самая географически распределенная система видеонаблюдения масштаба региона. Она включает камеры в разных городах и населенных пунктах области. Отметим, что сегодня в регионе более 250 камер с распознаванием лиц, которые установлены на объектах городской инфраструктуры, перекрестках и в местах массового скопления людей.

"Еще мы разрабатываем нейросеть, такой телеграм-бот. Например, у кого-то потерялся кот, и он расклеил по городу объявления о пропаже. Человек отправил фотографию, и потом система ищет среди множества объявлений совпадения. Если узнаете животное, то уже обращаетесь к тому, кто его нашел", - поделился директор по консалтингу NtechLab Глеб Дьяконов.

Кроме этого, на выставке показаны цифровые решения компаний "Ростелеком", "Редсофт", "Сбера" и других, а также различных региональных ведомств. Всего здесь порядка 40 стендов.

Также помимо выставки гости заглянули и в зону "ИБ без границ", где узнали, что песок – сленговое описание технологий песочницы, помогающей бороться с атаками "нулевого дня", с теми, которые не ловят классические средства защиты.

Напомним, форум проходит в течение двух дней. На площадках подготовили различные мероприятия и интерактивы как для профильных специалистов, так и для гостей.

Виктория Макарова