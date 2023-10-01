Тюменские школьники пообщаются с писательницей Наташей Корсак

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Зонты времени Наташи Корсак" пройдет в Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова в Тюмени 25 октября. Школьники пообщаются с писательницей Наташей Корсак, сообщает пресс-служба учреждения.

Наташа Корсак расскажет ребятам о моментах волшебства в ее собственной жизни, о работающих практиках тренировки воображения и фантазии, о литературе. Дети узнают, что писательница работает в разных жанрах – сказка, фантастика, фэнтези и магический реализм. Подтверждением тому являются ее короткие живые анонсы о своих авторских книгах "Сказки с хвостом", "Народ трибукану", "Полёт в Чаромдракос" и "Ветер снимает шляпу".

Посетить встречу с тюменской писательницей можно по адресу: ул. Орджоникидзе, 59, 1 этаж. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.