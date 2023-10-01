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Иностранные студенты-медики отметили День культуры коренных народов Севера

Общество, 15:10 23 октября 2023

www.tyumsmu.ru

Студенты подготовительного отделения Тюменского государственного медицинского университета из из Замбии, Конго, Ливана и Монголии отметили День культуры коренных народов Севера в этностойбище "Увăс Мир хот" в д. Кыштырла. Для студентов звучали песни на русском языке и языках народов Севера. Артисты играли на варгане, сообщает вуз.

Также для иностранцев организаторы устроили квест. За успешное его прохождение ребята получили сладкие призы к чаю из таёжных трав.

Африканские студенты, впервые увидевшие снег, быстро освоили игру в снежки и получили от неё огромное удовольствие.

"В рамках учебной программы мы изучаем тему "Путешествия. Достопримечательности" и это мероприятие стало отличной возможностью для иностранных обучающихся стать участниками путешествия к северным народам Тюменской области, познакомиться с их культурой и традициями. Они получили уникальный опыт, который поможет им лучше понимать народы России. Кроме того, это мероприятие помогло студентам расширить свой круг общения и завести новых друзей", - рассказала старший преподаватель подготовительного отделения для иностранцев ТМУ Ольга Ивановна Черных.

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