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Тюменцы-контрактники получают единовременную выплату в 295 тысяч рублей 

Общество, 16:49 23 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единовременную выплату в 295 тыс. рублей получают жители Тюменской области, заключившие контракт на военную службу. В денежное довольствие, положенное контрактнику из Тюменской области, проходящему службу в зоне СВО, входит единовременная федеральная выплата в 195 тыс. рублей, единовременная губернаторская выплата — 100 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата при выполнении боевых задач — от 204 тыс. рублей, кроме того, полагаются дополнительные выплаты за подбитую технику и активные наступательные действия.

При службе на территории России единовременная федеральная выплата также составляет 195 тыс. рублей, единовременная губернаторская выплата — 100 тыс. рублей. Ежемесячная заработная плата — от 35 тыс. рублей.

Как пояснил начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту майор Алексей Колчин, начисление заработной платы происходит с момента заключения контракта. Выплата денежного довольствия - в период с 10 по 20 число ежемесячно.

Желающие начать карьеру в Вооруженных силах России, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, а также в пункт отбора в городе Тюмени по адресу улица Республики, 2.

Номер телефона горячей линии — 117, телефон пункта отбора — 8 (3452) 79-19-04, Call-центр — 8 (3452) 79-19-05.

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# выплаты , служба по контракту

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