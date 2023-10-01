Ансамбль "Сибирская забава" ждет тюменцев на программу "Балалаечка – душа"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Программу "Балалаечка–душа" проведет ансамбль народной музыки "Сибирская забава" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 2 ноября в 19 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Разноплановость и возможности балалайки продемонстрирует руководитель коллектива, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Максим Сухарский.

В программе – русские народные песни, романсы на стихи русских поэтов, инструментальные композиции на темы русских народных песен и танцев. Музыка и песни советских, российских и зарубежных композиторов в исполнении ансамбля народной музыки "Сибирская забава".

Возрастное ограничение: 6+. Приобрести билет можно по ссылке.