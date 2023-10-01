  • 31 октября 202331.10.2023вторник
  • USD93,2435
    EUR98,6164
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ансамбль "Сибирская забава" ждет тюменцев на программу "Балалаечка – душа"

Общество, 08:42 31 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Программу "Балалаечка–душа" проведет ансамбль народной музыки "Сибирская забава" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 2 ноября в 19 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Разноплановость и возможности балалайки продемонстрирует руководитель коллектива, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Максим Сухарский.

В программе – русские народные песни, романсы на стихи русских поэтов, инструментальные композиции на темы русских народных песен и танцев. Музыка и песни советских, российских и зарубежных композиторов в исполнении ансамбля народной музыки "Сибирская забава".

Возрастное ограничение: 6+. Приобрести билет можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ансамбль , ДК Нефтяник , музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 31.10.2023Почту Деда Мороза откроют в Тюмени 18 ноября
08:56 31.10.2023Навыки поисковой работы разовьют юные тюменцы на региональном слете
08:42 31.10.2023Ансамбль "Сибирская забава" ждет тюменцев на программу "Балалаечка – душа"
08:27 31.10.2023Тюменских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе "Духовные лидеры России"