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Маэстро Юрий Медяник на концерте "В ритме танго" сыграет на баяне

Общество, 08:14 31 октября 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт "В ритме танго" Тюменского филармонического оркестра начнется 10 ноября в 21 час. Солисты - Юрий Медяник (баян), Артем Дервоед (гитара), сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программу концерта вошли произведения Астора Пьяццоллы.

Артём Дервоед – сооснователь и арт-директор Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары". Гитарист уделяет внимание исполнению произведений различных стилей и направлений. Его репертуар включает более 30 концертов для гитары с оркестром, множество сольных и камерных произведений – от эпохи Ренессанса до наших дней. Специально для Артёма написан ряд сочинений современных композиторов, например, концерт для гитары с оркестром "Фантазия для одного Принца" Даниэля Акивы.

Юрий Медяник - известный в России и за рубежом дирижер и мультиинструменталист.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.

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