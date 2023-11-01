Тюменские школьники могут пройти бесплатные курсы по физике для будущих инженеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три бесплатных курса по физике для будущих абитуриентов инженерно-технических специальностей стартуют 10 ноября. Для 11-классников предусмотрены вводные диагностические работы, которые доступны для всех желающих с 8 ноября 2023 года. Записаться на курсы можно на сайте, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Школьникам доступны три курса. "ЕГЭ по физике для всех" — одногодичный курс по подготовке к Единому государственному экзамену по физике для 11-классников, разработанный при участии ФИПИ; "Подготовка к ЕГЭ по математике для будущих инженеров" — курс по подготовке к ЕГЭ по математике; "Приглашение в физику" — пропедевтический курс физики для 6 класса с яркими научно-популярными видео.