  • 1 ноября 20231.11.2023среда
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские школьники могут пройти бесплатные курсы по физике для будущих инженеров

Общество, 08:14 01 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три бесплатных курса по физике для будущих абитуриентов инженерно-технических специальностей стартуют 10 ноября. Для 11-классников предусмотрены вводные диагностические работы, которые доступны для всех желающих с 8 ноября 2023 года. Записаться на курсы можно на сайте, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Школьникам доступны три курса. "ЕГЭ по физике для всех" — одногодичный курс по подготовке к Единому государственному экзамену по физике для 11-классников, разработанный при участии ФИПИ; "Подготовка к ЕГЭ по математике для будущих инженеров" — курс по подготовке к ЕГЭ по математике; "Приглашение в физику" — пропедевтический курс физики для 6 класса с яркими научно-популярными видео.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ЕГЭ , физика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:14 01.11.2023Тюменские школьники могут пройти бесплатные курсы по физике для будущих инженеров
20:09 31.10.2023В Тюменской филармонии 65 сезон посвятят академической музыке
19:33 31.10.2023Тобольская школьница стала призером всероссийского конкурса "Молодые стратеги России"
19:02 31.10.20232 тыс. 445 школьных спортивных клубов работают в регионах УрФО