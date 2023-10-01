Тобольская школьница стала призером всероссийского конкурса "Молодые стратеги России"

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученица одиннадцатого класса Ворогушинской школы Тобольского района Ляйсан Гарифуллина заняла второе место на Всероссийском конкурсе "Молодые стратеги России". Работа школьницы посвящена экономическому развитию и туристическому потенциалу родного села, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Ляйсан участвовала в номинации "Я — лидер развития государства, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления". Свой проект она подготовила вместе с главой Ворогушинского поселения Еленой Ершовой.

В конкурсе "Молодые стратеги России" участвовали 85 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 57 регионов. Он прошел в рамках XXI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в городах и районах России 2023" и завершился сегодня в Санкт-Петербурге.