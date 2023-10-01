Тобольская школьница стала призером всероссийского конкурса "Молодые стратеги России"
Ученица одиннадцатого класса Ворогушинской школы Тобольского района Ляйсан Гарифуллина заняла второе место на Всероссийском конкурсе "Молодые стратеги России". Работа школьницы посвящена экономическому развитию и туристическому потенциалу родного села, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.
Ляйсан участвовала в номинации "Я — лидер развития государства, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления". Свой проект она подготовила вместе с главой Ворогушинского поселения Еленой Ершовой.
В конкурсе "Молодые стратеги России" участвовали 85 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 57 регионов. Он прошел в рамках XXI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в городах и районах России 2023" и завершился сегодня в Санкт-Петербурге.