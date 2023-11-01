Тюменским компаниям помогут расконсервировать объекты для увеличения производства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восстановление документации по незавершенному строительству и законсервированным предприятиям – одна из тем семинара по промышленной безопасности в Тюменском технопарке 1 ноября. Представители около 100 компаний Тюменской области узнают о механизмах работы с такими объектами.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев, тема стала актуальной для промышленных предприятий региона после усиления антироссийских санкций и ухода ряда зарубежных компаний.

"Мы как управляющая компания кластера, работая со многими предприятиями, видим тренд на восстановление таких объектов, на расконсервацию фонда в связи с запуском новых мощностей для выхода на новые направления за счет переоборудования и адаптации помещений. Из-за ухода ряда игроков с российского рынка высвобождаются объемы по действующим направлениям, целые ниши, связанные тоже с уходом зарубежных компаний. И это большие возможности для наших предприятий проявить свои компетенции, закрепиться", - считает Васильев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "ПромМаш Тест" - участник Ассоциации "Нефтегазовый кластер" - выступила инициатором проведения семинара по промышленной безопасности. Эксперты рассказали тюменцам о новом подходе к оценке и управлению профессиональными рисками, возможностях электронной платформы по охране труда, об изменениях в законодательстве в правилах проведения экспертизы промышленной безопасности и обучения работников, которые вступили в силу в 2023 году.

По словам директора по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александра Васильева, они используют любую возможность, чтобы поделиться с тюменскими компаниями информацией о мерах господдержки: гранты, субсидии, льготные займы, промышленный кешбэк.

"Точечно отрабатываем запросы компаний, рассматриваем технологические возможности участников кластера, оцениваем степень готовности выпуска компанией услуг в моменте или доработки, поиска ресурса для этого", - добавил он.

Напомним, для оказания поддержки тюменскому бизнесу, социальным учреждениям в решении вопросов охраны труда компания "ПромМаш Тест" разработала цифровую платформу, которая автоматизирует все процессы.

Анжела Лебедева