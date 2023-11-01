Тюменская компания разработала цифровую платформу для автоматизации управления охраны труда

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровую платформу по автоматизации процессов управления охраной труда на производстве разработала и запустила тюменская компания "ПромМаш Тест". Презентация IT-продукта прошла на семинаре по промышленной безопасности в Тюменском технопарке 1 ноября.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель департамента оценки условий труда ООО "ПромМаш Тест" Михаил Марков, эксперты компании создали цифровое решение – инструменты для ответственных по охране труда, которые позволяют автоматизировать процессы.

"Это оценка рисков, разработка и подбор норм выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты) на основании новых правил и норм, вступивших в силу с 1 сентября 2023 года. Сейчас наш цифровой продукт совершенствуется в проведении обучений по охране труда, инструктажей, оказания мер первой помощи, направлений на медосмотр, спецоценки", - пояснил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая платформа – способ автоматизировать процессы рутинного труда, который каждый день выполняет ответственный по охране труда. Как заметил Михаил, это инструмент, который позволяет быстро реагировать на мероприятия, оперативно получать готовый документ.

"Мы предлагаем готовое решение с учетом наших экспертных знаний и опыта, которое мы реализовали в цифре. Этот продукт – потребность для работодателей в части контроля и обязательных требований по охране труда", - отметил руководитель департамента оценки условий труда ООО "ПромМаш Тест".

Компания существует на рынке с 2009 года. Сотни компаний, социальных учреждений региона пользуются ее услугами по производственной безопасности, охране труда и другим направлениям.

На семинаре в технопарке эксперты рассказали о новом подходе к оценке и управлению профессиональными рисками, возможностях электронной платформы по охране труда, об изменениях в законодательстве в правилах проведения экспертизы промышленной безопасности и обучения работников, которые вступили в силу в 2023 году.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "ПромМаш Тест" организовала бесплатный семинар про поддержке Ассоциации "Нефтегазовый кластер".

Анжела Лебедева