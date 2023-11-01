Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый полет

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Опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, изготовленный в филиале ПАО "Ил", впервые поднялся в воздух. Полет проходил на высотах до 2000 метров, скорости до 390 км/час и продолжался 26 минут. Программа испытаний прошла в штатном режиме, сообщается на сайте правительства России.

Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М, по словам вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова, это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов.

"Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности", – сказал он.

Самолет позволит обеспечить грузовые авиаперевозки, а также транспортную доступность регионов страны. Максимальная дальность полета, в частности в пассажирской двухклассной компоновке, составит 8,1 тыс. км.

Программа Ил-96-400М стартовала по решению президента. Новая модернизированная версия самолета дополнит линейку гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации. Она позволит предложить рынку, наряду с МС-21-310, SJ-100 и Ту-214, самолеты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране.

Применение модернизированного навигационного комплекса повысит безопасность полетов и позволит упростить экипажам процесс захода на посадку. Комплекс создан из российских комплектующих с учетом действующих международных требований к системам навигации.

Видео правительства России

Самолет пилотировал экипаж: командир воздушного судна, шеф-пилот ПАО "Ил", заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Сухарь, заслуженный летчик-испытатель РФ Игорь Зинов, заслуженный штурман-испытатель РФ Сергей Горемыкин, бортинженер-испытатель 1-го класса Павел Литвяков, бортовой электрик-испытатель Дмитрий Семенов.