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В Тюмени определят победителей конкурса преподавателей высшей школы "Doctrina Magistrorum"

Общество, 16:49 03 ноября 2023

www.utmn.ru/

Прием заявок на участие в третьем конкурсе педагогического мастерства преподавателей высшей школы "Doctrina Magistrorum", "Преподаватель года", стартовал в ТюмГУ. Заявки принимают до 20 ноября.

Конкурс проходит по пяти категориям должностей: заведующий кафедрой; профессор; доцент; старший преподаватель / преподаватель / тренер-преподаватель по спорту; ассистент.

Конкурс "Doctrina Magistrorum" носит имя доктора педагогических наук, академика российской академии образования, профессора Владимира Загвязинского. Главная цель – публичное признание преподавателей, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности, регулярно повышающих уровень своей профессиональной квалификации и участвующих в передаче передового педагогического опыта.

Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей и лауреатов пройдет в декабре.

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