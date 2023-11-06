Праздничную елку к Новому году установят в Тобольске на Плацпарадной площади

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Праздничную елку к Новому году установят на Плацпарадной площади Тобольска. Об этом в ходе очередного рабочего объезда во всесезонную галерею в Александровском саду сказал глава города Максим Афанасьев.

В помещении галереи планируется разместить уникальный инвестпроект, который появился во взаимодействии с инициативным предпринимателем — фабрикой "Тобольск шоколадный". По словам градоначальника, уже заказали мебель тобольского производителя.

Во всех проектах власти города стараются опираться на местного производителя. Так, фонари в Александровском саду тоже изготовлены тобольским предприятием.

"Мы восстанавливаем традиции столицы Сибири, в том числе и связанные с самым волшебным временем в году", — написал в своем Telegram-канале Максим Афанасьев.