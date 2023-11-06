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День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году отметили в Вагайском районе

Общество, 17:14 06 ноября 2023

ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году отметили в с. Дубровное Вагайского района 6 ноября.

Патриотическая акция, посвященную памятной дате военной истории страны, организовало районное отделение "Бессмертного полка России", сообщает информационный центр правительства региона.

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Отметим, Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел с архивными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

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# Бессмертный полк России , Вагайский район

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