Тюменская область вошла в топ-10 регионов РФ по ИЖС ипотеке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область по итогам семи месяцев 2023 года вошла в топ-10 регионов РФ по ИЖС ипотеке. Доля в выдаче сельской ипотеки в 2022-2023 годах в нашем регионе, по данным Циан.Аналитики, составила 3%. Доля в объявлениях по продаже домов за 2023 год – 6,8%, доля в сельском населении на конец 2022 года - 1,4%, доля в вводе жилья за 2022 год – 2,1%.

"Для оценки доли регионов по выдачам кредитов под ИЖС использовались открытые данные ключевых банков, общая доля рынка оценена на основе числа объявлений на нашей площадке. Показатели по численности населения и вводу жилья получены из Росстата", - отмечено в сообщении.

По числу выданных кредитов с заметным отрывом лидирует Московская область. Несмотря на то, что дома, расположенные в регионе, не подходят под сельскую ипотеку (с 3% ставкой), именно здесь выдается каждый седьмой кредит под покупку или строительство дома. Возможное включение удаленных районов Подмосковья в эту программу дополнительно увеличит спрос в регионе.

Помимо "ожидаемых" крупных регионов - Татарстана, Краснодарского края - в топ-10 попали Якутия, Удмуртия и Приморский край, а также субъекты Федерации с суровыми климатическими условиями - Тюменская и Иркутская области.

За первые 7 месяцев 2023 года под строительство или покупку объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выдано более 200 млрд руб в рамках ипотечных займов. Драйвером роста стали льготные программы, ‒ выдача ипотеки с господдержкой на ИЖС за последние 2 года выросла более, чем в 10 раз. Рынок быстро растет, причем, этот процесс пока сопровождается целым рядом региональных диспропорций.

Нестандартный список регионов-лидеров, по мнению экспертов, объясняется не только относительно небольшими абсолютными цифрами и, как следствие, повышенной волатильностью показателя, но и тем, что банки стали распространять ипотечные продукты для частного строительства на семейную ипотеку и региональные программы, (в том числе дальневосточную ипотеку).

Рынок ИЖС-ипотеки, по оценке руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова, активно растет. "На малоэтажные дома приходится более половины ввода жилья и лишь несколько процентов всех ипотечных кредитов, – подчеркнул он. – Цифры по его региональной структуре наглядно показывают, что потенциал развития очень велик. Уже сейчас за счет, де-факто, лишь части регионов удалось добиться 10-кратного роста объема выдач и заметного роста доли этого сегмента".