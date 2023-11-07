Более 80 тысяч домовладений газифицировали в УФО с начала старта программы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газ подведен к границам 80 тыс. 541 участков в Уральском федеральном округе.

Такие данные на 7 ноября привел заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Александр Калиберда. По поручению Владимира Якушева он принял участие в совещании по вопросам социальной газификации в регионах.

Планируется газифицировать 169 тыс. 813 домовладений. К концу 2024 года газ подведут еще к 34 тыс. 802 участкам. По прогнозам к концу 2024 года будет выполнено 68% от плана.

В совещании, которое провел заместитель начальника контрольного управления президента России Валентин Летуновский, приняли участие представители Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Речь шла об исполнении поручений главы государства по созданию социально ориентированной системы газификации и газоснабжения жителей.

"Работа по подключению к газу жителей УФО строится на системной основе. Многое уже сделано, но и впереди нас ждет еще большой объем задач. Нельзя снижать темп и затягивать процесс – от этого напрямую зависит качество жизни людей", – отметил Александр Калиберда.

Он подчеркнул, что вопросы социальной газификации находятся на личном контроле Владимира Якушева.

Отметим, до границ участков газовая инфраструктура строится без привлечения средств жителей. Собственники земельных участков оплачивают проведение газовых сетей к дому и покупают необходимое газовое оборудование. В регионах действуют меры поддержки, которые предусматривают социальные выплаты некоторым категориям граждан на приобретение такого оборудования, а также на оплату работ по его установке.