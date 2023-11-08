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Проект строительства школы в Тюмени стал лауреатом конкурса Build School Project

Общество, 17:48 07 ноября 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Проект строительства школы на ул. Красных Зорь в Тюмени стал лауреатом конкурса Build School Project, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Смотр-конкурс Build School Project, который призван обеспечить внедрение в массовое строительство лучших архитектурных проектов дошкольных и школьных зданий по всей России, состоялся в рамках международной выставки Build School. Событие проходило в Москве с 31 октября по 2 ноября.

Проект строительства школы по ул. Красных Зорь стал лауреатом конкурса в номинации "Лучшее решение по созданию инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями и маломобильных групп".

Напомним, в Тюмени предусмотрено строительство школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на 1 тыс. 101 учебное место. В классах будут заниматься до 12 учеников. Для ребят планируется обустройство мастерских, классов социально-бытовой ориентации, диагностики и реабилитации.

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# ГУС Тюменской области , проекты , строительство

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