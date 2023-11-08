Лучшие поисковые отряды назвали в Тюменской области

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

Лучшими поисковыми отрядами Тюменской области по итогам 2023 года стали "Салют Победы" из Ялуторовского района, "Память сердца" и "Савояр" из Тюмени.

Итоги подвели в ходе образовательного слета отрядов "Живем поиском", сообщает региональный департамент спорта. 80 поисковиков Тюменской области прошли подготовку к полевым экспедициям.

Лекции, практические занятия и встречи со специалистами из Москвы и Владимирской и Вологодской областей прошли не только для юных поисковиков, но и для их командиров.

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

В образовательную часть вошли дисциплины "Школы поисковика": события Великой Отечественной войны, анатомия, обмундирование и снаряжение бойцов РККА и Армии вермахта, взрывоопасные предметы и другие.

Специалисты из разных регионов страны поделились с руководителями отрядов своим опытом архивной, полевой и военно-мемориальной работы.

В завершение юные поисковики закрепили полученные знания, приняв участие в игре "Навигатор", где выполняли соответствующие задания. Слет прошел при поддержке гранта губернатора Тюменской области.