В Уватском районе в 130 хозяйствах содержится крупный рогатый скот

| Фото: администрация Уватского муниципального района | Фото: администрация Уватского муниципального района

От 40% до 60% общего объема производимой продукции Уватского муниципального района составляет продукция, получаемая от населения. Крупный рогатый скот содержится в 130 хозяйствах муниципалитета.

Как отметили в администрации района, ведение личного подсобного хозяйства остается хорошим подспорьем. Полученная продукция используется для собственных нужд, а излишки – реализуются.

Так, в подворье Татьяны Кузнецовой из с. Демьянского содержатся 30 коров и быков. Основной упор хозяйство делает на выращивание скота мясного направления. В 2023 году закупили несколько голов племенного молодняка.

"Кроме плюсов, содержание хозяйства это ежедневный труд и заботы: выпас, заготовка кормов, ремонт, реализация продукции. Отдел сельского хозяйства всегда готов помочь фермерам и владельцам ЛПХ и рассказать о господдержке", – отметил начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов.