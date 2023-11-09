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В Уватском районе в 130 хозяйствах содержится крупный рогатый скот

Общество, 15:09 09 ноября 2023

администрация Уватского муниципального района | Фото: администрация Уватского муниципального района

От 40% до 60% общего объема производимой продукции Уватского муниципального района составляет продукция, получаемая от населения. Крупный рогатый скот содержится в 130 хозяйствах муниципалитета.

Как отметили в администрации района, ведение личного подсобного хозяйства остается хорошим подспорьем. Полученная продукция используется для собственных нужд, а излишки – реализуются.

Так, в подворье Татьяны Кузнецовой из с. Демьянского содержатся 30 коров и быков. Основной упор хозяйство делает на выращивание скота мясного направления. В 2023 году закупили несколько голов племенного молодняка.

"Кроме плюсов, содержание хозяйства это ежедневный труд и заботы: выпас, заготовка кормов, ремонт, реализация продукции. Отдел сельского хозяйства всегда готов помочь фермерам и владельцам ЛПХ и рассказать о господдержке", – отметил начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов.

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# КРС , личные подсобные хозяйства , Уватский район

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