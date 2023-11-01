Помощь военнослужащим и их семьям находится на контроле полпреда президента РФ в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Помощь ветеранам, военнослужащим и их семьям находится на контроле полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева. По его поручению прошло совещание с комитетом семей воинов Отечества, сообщает полпредство.

"Комитет семей воинов Отечества выполняет важнейшую миссию – оказывает помощь нашим военнослужащим и их семьям. Это не просто вопрос социальной защиты, это вопрос общенациональной благодарности тем, кто рискует жизнью ради безопасности нашей страны. Каждый боец и его близкие заслуживают нашей поддержки, и мы должны делать для этого все возможное", – подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов.

В обсуждении актуальных вопросов поддержки также участвовали руководитель комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова и руководители региональных штабов Уральского федерального округа.

Напомним, решение о проведении регулярных совещаний было принято 24 июля на встрече Владимира Якушева с членами комитета.