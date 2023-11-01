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Помощь военнослужащим и их семьям находится на контроле полпреда президента РФ в УФО

Общество, 19:25 14 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Помощь ветеранам, военнослужащим и их семьям находится на контроле полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева. По его поручению прошло совещание с комитетом семей воинов Отечества, сообщает полпредство.

"Комитет семей воинов Отечества выполняет важнейшую миссию – оказывает помощь нашим военнослужащим и их семьям. Это не просто вопрос социальной защиты, это вопрос общенациональной благодарности тем, кто рискует жизнью ради безопасности нашей страны. Каждый боец и его близкие заслуживают нашей поддержки, и мы должны делать для этого все возможное", – подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов.

В обсуждении актуальных вопросов поддержки также участвовали руководитель комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова и руководители региональных штабов Уральского федерального округа.

Напомним, решение о проведении регулярных совещаний было принято 24 июля на встрече Владимира Якушева с членами комитета.

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# бойцы , Владимир Якушев , поддержка , СВО , семьи

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