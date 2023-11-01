В Тюменской области лебеди, гуси, утки не спешат улетать на зимовку из-за теплого ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водоплавающие утки, гуси, лебеди, чомги и другие птицы начинают улетать из Тюменской области в теплые края в начале ноября. Но в этом году из-за теплой погоды их миграция растянется надолго.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева.

"Лебедей-кликунов встречают и в декабре. Это особенно касается поздних выводков, например, в прошлом году здорового лебедя мы с коллегой отметили 21 ноября в полынье реки Тура. Как только он нас заметил, тут же улетел", - говорит орнитолог.

Есть перелетные, оседлые и кочующие типы птиц. Они отличаются между собой дальностью перелёта: перелетные совершают миграции в более южные регионы земного шара - Африка, Азия, Индия. Оседлые остаются зимовать в тех местах, где и гнездятся, а кочующие - совершают перелёты, но не в таких масштабах как первый тип, отмечает сотрудник Инбио.

"Мы уже зафиксировали кочëвку полярных сов. Недавно заметили двух птиц в поле в городской черте. В этом году они раньше прилетели к нам из северных районов. В 2022 году их наблюдали в конце ноября. Полярные совы гнездятся в арктической тундре, а на зиму откочевывает до зоны лесотундры и степей, придерживаясь открытых участков, в леса практически не залетает", - уточнила Полина Показаньева.

Шанс увидеть полярную сову тюменцам выпадает редко. Все потому, что зиму они предпочитают проводить в городских окрестностях. Там ведут активную охоту на мелких млекопитающих, грызунов.

Анжела Лебедева