Более 1,5 тонн клюквы отправило предприятие из Ярковского района в Казахстан

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тонн свежей клюквы отправило предприятие из Ярковского района в Казахстан. Партию исследовали на безопасность. По итогам продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера, сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югры.

Каждый сезон местные жители заготавливают для ярмарок и экспорта около 300 тонн свежей клюквы. Каждая крупная партия свежих ягод проходит обязательный фитосанитарный контроль в ФГБУ "ВНИИЗЖ", уточнили в ведомстве. И добавили, что термин сибирское здоровье очень многим обязан именно клюкве. Эта ягода позволяет хорошо укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям.