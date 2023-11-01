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Более 1,5 тонн клюквы отправило предприятие из Ярковского района в Казахстан

Экономика, 17:23 16 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тонн свежей клюквы отправило предприятие из Ярковского района в Казахстан. Партию исследовали на безопасность. По итогам продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям страны-импортера, сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югры.

Каждый сезон местные жители заготавливают для ярмарок и экспорта около 300 тонн свежей клюквы. Каждая крупная партия свежих ягод проходит обязательный фитосанитарный контроль в ФГБУ "ВНИИЗЖ", уточнили в ведомстве. И добавили, что термин сибирское здоровье очень многим обязан именно клюкве. Эта ягода позволяет хорошо укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям.

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# Россельхознадзор , экспорт

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