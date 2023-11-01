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Девять лесосек выставили на аукцион для заготовки березы в Уватском районе

Экономика, 08:56 20 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять лесосек выставили на аукцион для заготовки березы в Уватском районе. Аукцион пройдет 29 ноября. Общая площадь участков превышает 150 га, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Цена лотов начинается от 538 тыс. до 2 млн рублей. Участвовать в торгах могут компании и предприниматели. Главное условие – отсутствие в реестре недобросовестных лесопользователей и не банкроты.

Заявки принимаются до 26 ноября здесь.

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# аукцион , березы , лесной комплекс , лесозаготовка

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