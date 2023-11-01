Горожане устроили "мозговой штурм" в торговых центрах Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы рассказали о том, с кем или с чем у них ассоциируется Тюменская область и молодежь региона. Опрос прошел в торговом центре "Гудвин" 17 ноября. В дальнейшем результаты анкетирования помогут создать гимн и символ для команды участников Всемирного фестиваля молодежи от Тюменской области.

По словам руководителя лаборатории "Премьера" Анастасии Егоровой, акция стартовала в Международный день студентов, она приурочена к открытию творческой лаборатории и Всемирному фестивалю молодежи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Вопросы разные – от того, с каким героем книги или фильма, цветом, предметом, животным, ассоциируется у тюменцев молодежь, до просьбы назвать три слова, которыми можно описать регион. Анализ ответов горожан поможет студентам лаборатории создать гимн и символ для молодежной команды нашей области. Их представят на премьере 3 декабря", - пояснила Анастасия Егорова.

По словам жительницы столицы региона Инны Журавлевой, сама Тюменская область ассоциируется у нее с кедром, взрослые жители – с кедровыми шишками, а вот молодежь – с кедровыми орешками.

"Они сплоченные, держатся коллектива, но всё же каждый индивидуален. Современные ребята в большинстве крепкие и выносливые, с прочным, как скорлупа, внутренним стержнем. Со светлой, как сердцевина орешка, душой, и красивыми, как кедровый аромат, помыслами", - поделилась горожанка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всем участникам, прошедшим анкетирование, вручили фирменный шоколад и другие сладости тюменской фабрики "Квартет" и открытку-билет на Всемирный фестиваль молодежи. Участники онлайн-анкетирования, пройдя анкету по ссылке на QR-коде, станут участниками розыгрыша сертификатов от Тюменского концертного объединения на пять тысяч рублей. Кроме того, смогут выиграть мерч с надписью "Тюменская область".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, принять участие в акции жители города смогут также 18 и 19 ноября. Она пройдет в ТЦ "Гудвин", "Галерея Вояж" и "Сити Молл" с 14 до 20 часов.

Инна Кондрашкина