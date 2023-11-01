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В Тюменской области на одного соискателя приходится пять вакансий

Экономика, 13:53 19 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять вакансий приходится на одного соискателя в Тюменской области. На учете в поиске подходящей работы в регионе состоят 3 тыс. 874 человек, а количество заявленных вакансий превышает 22 тыс.

По количеству предложений лидирует сфера строительства, где есть 3 тыс. 392 свободных рабочих места. В образовании - 2 тыс. 338 предложений для трудоустройства. Обрабатывающие производства готовы принять 2 тыс. 39 сотрудников.

Еще 1 тыс. 913 работников требуются сельскому и лесному хозяйствам, охоте, рыболовству и рыбоводству. 1 тыс. 858 — торговле и ремонту авто- и мототранспорта, 1 тыс. 720 — предприятиям сферы транспортировки и хранения.

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# вакансии , занятость , трудоустройство

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