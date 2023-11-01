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Тюменские врачи помогают сохранить пациентам с диабетом здоровые стопы

Общество, 17:34 19 ноября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сохранить здоровые стопы пациентам с хроническим диабетом помогают врачи Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра. Здесь действует специализированный кабинет "Диабетическая стопа". Эндокринологи-подиатры лечат больных и обучают их, как правильно ухаживать за ногами.

"Основная наша задача - сохранить здоровые стопы пациента, предотвратить возможные ампутации и хирургические вмешательства", –подчеркнула эндокринолог-подиатр "МКДЦ" Алсу Павлова.

Дело в том, что даже самое незначительное воспаление на ногах при диабете может перерасти в большую проблему из-за инфекции. Для лечения стопы "Шарко" – это тяжелая патология, используется разгрузочная повязка, которую делают для каждого пациента с учетом его анатомических особенностей. Такой метод лечения позволяет ходить пациенту по улице и работать, не подвергая свою рану механической нагрузке.

Врачи рекомендуют, для того чтобы избежать появление ран или язв, самостоятельно в домашних условиях поддерживать здоровье своих ног и стоп, пишет "Тюменская область сегодня".

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# диабет , здравоохранение , лечение

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