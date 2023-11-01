В Тобольске восстановили после хлопка газа квартиры первого и второго подъездов

| Фото: из ТГ-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из ТГ-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

В квартиры первого и второго подъездов на ул. Ремезова, 3 Тобольска возвращаются их жильцы. Дом восстанавливают после пожара, который произошел 1 октября. Противоаварийные работы выполнены в большинстве квартир, кроме тех, что наиболее сильно пострадали, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Все это время лично контролировал все процессы, связанные как с безопасностью и социальной поддержкой жильцов, так и все, что связано с ремонтом разрушенных огнем помещений. После экспертизы управляющая компания заключила договор с подрядной организацией для выполнения противоаварийных работ и работ по ремонту", - уточнил глава.

Уже на 80 % выполнен демонтаж плит перекрытия, стен, оконных и дверных блоков. Подрядная организация планирует работы по устройству стен для последующей укладки плит перекрытия. В декабре их привезут на площадку. Разработан проект по ремонту кровли.