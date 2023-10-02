В Тобольске эвакуировали 320 жильцов из дома, где произошел пожар

320 жильцов дома, где предположительно из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар, эвакуировали в Тобольске ночью 1 октября. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасли двух человек, по предварительным данным пострадал один человек, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

По информации МЧС, в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома 3 А на ул. С. Ремезова в Тобольске. Пожар перешел на кровлю дома. В настоящее время возгорание локализовано, производится проливка здания. Площадь пожара составляет 800 кв.м. К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России.

"Оперативно подбираем места для размещения жителей дома", - рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Также он сообщил, что создан оперативный штаб, сам он находится на месте ЧС.

В приемное отделение Областной больницы №3 доставили трех пациентов. Их обследует мультидисциплинарная бригада медработников, уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту происшествия в жилом доме. В ходе проверки установят причины и условия произошедшего. Также будет дана оценка соблюдения требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования. Кроме того, сотрудники ведомства проконтролируют размещение жителей дома и оказание им необходимой помощи, в том числе компенсационных выплат.

СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в городе Тобольске.

"По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.238 УК РФ. Следователями следственного отдела по городу Тобольску регионального СКР будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщает управление СКР по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ст.238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Жителей эвакуированного дома разместят в хостелах. Для тоболяков подготовили несколько автобусов. На месте продолжают дежурить сотрудники скорой помощи.