Тюменцев приглашают на встречу с автором экспозиции "Flora_графика" в драмтеатре

| Фото: vk.com/vaskova2 | Фото: vk.com/vaskova2

Встреча с автором экспозиции "Flora_графика" Светланой Хайрулиной начнется в Тюменском драматическом театре 25 ноября в 16 часов. Художник проведет авторскую экскурсию и ответит на вопросы гостей.

По информации организаторов проекта "Художник и зритель", выставка Светланы работает в театре с конца сентября, но возможность общения с ее творцом - это особый случай, своеобразный подарок зрителю.

Светлана Хайрулина родилась в Тюмени, училась в тюменской художественной школе. Закончила Тюменское училище искусств, работала художником-оформителем в ЦУМе Тюмени. За ее плечами несколько персональных и групповых выставок в Тюмени, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Работы художницы находятся в коллекции музея-усадьбы художника П.Е. Щербова, Гатчина, Тюменского музейно-просветительского обьединения в Тюмени и в частных коллекциях России, Германии, Италии.

"Преобладающий материал, который использовал художник при создании работ - гуашь. Главная тема работ представленных на этой выставке - природа. Открывая красоту в простом и обыденном, художник делится своим открытием со зрителем. Простые, на первый взгляд, композиции притягивают и запоминаются, в обыденности выбранных сюжетов есть особое очарование. В представленных пейзажах, в многочисленных цветочных композициях передана самобытность сибирской природы, с её цветением и обилием ярких красок", - рассказала куратор проекта Надежда Васькова.

Красота природы, по мнению художницы, заключается в маленьких деталях, которые, порой, люди не замечают в суете будней.

Приобрести билеты можно в кассе театра. Возрастное ограничение: 6+.