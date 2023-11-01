В России разрабатывают нацпроект "Экономика данных"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стратегическую сессию по формированию национального проекта "Экономика данных" провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Основа для него в стране имеется, нужно работать с кадрами, сообщает кабмин.

"Президент поручил подготовить нацпроект по формированию экономики данных до 2030 года, отметив важность перевода экономики, социальной сферы, органов власти на качественно новые принципы работы, а также внедрения управления на основе больших данных, что расширит возможности целых секторов и позволит запускать удобные и эффективные сервисы для граждан и бизнеса", - сказал Мишустин.

Основа для такой работы уже заложена:создана инфраструктура цифровой экономики, развиваются электронные экосистемы и онлайн-платформы, к интернету подключено большинство социально значимых объектов, построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки, ИТ-компании получают поддержку: льготы и гранты.

Особое внимание - обучению кадров. Глава правительства отметил востребованность специалистов, способных выпускать передовые программные продукты.

Паспорт нацпроекта "Экономика данных" с конкретными показателями и результатами будет подготовлен к лету 2024 года.