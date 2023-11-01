В Тюмени на концерте "Классика в 8 рук" исполнят произведения Вагнера, Россини, Брамса

tgf.kto72.ru/ tgf.kto72.ru/

Концерт "Классика в 8 рук" пройдет в Тюменской филармонии 10 декабря. На сцене установят два рояля, за ними будут работать четыре пианиста.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, в программе прозвучит русская и зарубежная классика в переложении для двух фортепиано. Исполнители: лауреаты международных конкурсов Станислав Хуланхов, Денис Хуланхов, Валентина Хуланхова, Светлана Беседина.

Гости филармонии услышат: Р. Вагнер "Полет валькирий" из оперы "Валькирия"; Д. Россини - Д. Круг Фантазия на темы из оперы "Севильский цирюльник"; К. Сен-Санс "Пляска смерти"; Г. Свиридов Увертюра их к/ф "Время, вперед"; С. Рахманинов Романс и другие произведения.

Возрастное ограничение: 12+.