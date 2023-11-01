В Тобольске воссоздали барельеф "Рыбаки" на фасаде ДК

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Воссоздание барельефа "Рыбаки" завершили в рамках ремонта фасада ДК "Речник" в Тобольске. Решение о переносе барельефа было принято в 2022 году, когда начались реставрационные работы в здании магазина на ул. Ремезова, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Барельеф выполнили из высокопрочного гипса, обработали полимерными составами, которые повышают его гидрофобные свойства. Сейчас барельеф на стадии фиксации материалов. Убраны все защитные конструкции, и жители в полной мере могут оценить красоту художественной композиции.