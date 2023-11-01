Компенсацию стоимости полиса ОСАГО получили 350 тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

350 жителей Тюменской области с инвалидностью получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО в 2023 году. Общая сумма выплат превысила 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Право на получение выплаты имеют люди, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации. Размер компенсации составляет 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО. Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе может быть учтено не более трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя.

Выплата назначается автоматически, если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую информационную систему социального обеспечения. Для проактивного назначения необходимы: сведения о полисе ОСАГО; данные об установленной инвалидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта; сведения о законном представителе.

При отсутствии данных в информационных системах компенсация автоматически назначена не будет. В этом случае необходимо подать заявление через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или в офисе МФЦ.