B2B-переговоры проведут тюменские экспортеры с партнерами из Африки и Китая

| Фото: tecrus.gtsites.ru | Фото: tecrus.gtsites.ru

B2B-переговоры проведут тюменские экспортеры с партнерами из Африки и Китая на Тюменском экспортном форуме в Технопарке 1 декабря. Ключевым событием станет пленарное заседание. Кроме того, пройдут сессии для опытных и начинающих экспортеров.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области Алексея Ергалиева, форум пройдет в Тюмени в пятый раз.

"Этот форум отличается от четырех предшествующих. Если в прошлом году к нам приезжали делегации из Ирана, Узбекистана и Турции, то в этот раз разворот на две стороны – в Африку и на восток – в Китай", - рассказал Алексей Ергалиев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Тема пленарного заседания: "Экспортный горизонт: от Африки до Азии". На нем обсудят главные вызовы и тренды экспортно-импортной деятельности, торгово-экономические интересы страны, основные направления экспортной деятельности России. Ожидается участие первых лиц правительства Тюменской области, а также предпринимателей и представителей иностранных делегаций.

Как отметил Алексей Ергалиев, регион ассоциируется с энергетическими экспортом. Но сфера уже давно не ограничивается только углеводородным сырьем. Для развития неэнергетического экспорта в регионе оказывается большая поддержка. На нее могут рассчитывать предприниматели и предприятия, поставляющие в другие страны услуги IT, образования, медицины и другие. Либо производители мебели, пиломатериалов, продукции сельхозпереработки, кондитерских изделий, техники, напитков.

"Например, есть компания, которая занимается обжаркой кофе. Его получают из Бразилии. В Тюмени его обжаривают, придавая неповторимый аромат, упаковывают и продают на ближние рынки. В частности, сейчас идут переговоры с Казахстаном. На другом предприятии делают детали для автомобилей. Наши тюменские экспортёры очень разные. Но можно сказать, что все они убежденные оптимисты", - отметил эксперт.

Его наблюдение подтверждается и сложной транспортной логистикой. И на восток, и на юг одинаково далеко. Ближайший сосед с юга – это Казахстан.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Страна закупает в Тюменской области продукцию для собственных нужд и для реэкспорта. Наши экспортеры в достаточно непростой ситуации: у нас в регионе нет какого-то большого порта для отгрузки и большого транспортного железнодорожного узла. Для того, чтобы сформировать состав в Китай необходимо частично это делать здесь и отправлять в Екатеринбург, Челябинск или Курган. Из них составы уходят далее", - обозначил Ергалиев.

Тем не менее, только с начала года количество желающих сотрудничать с Китаем по поставке тюменской продукции выросло в 4 раза. А объем экспорта из Тюменской области в страны Африки за три года увеличился в 3,4 раза за три года, товарооборот с Китаем – на 54 %.

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Оксана Корнеенкова