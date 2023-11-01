Ишимский "ЛитStreet" вошел в дюжину лучших библиотечных проектов России

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Проект Ишимской центральной библиотеки "ЛитStreet" назвали победителем Всероссийского конкурса библиотечных проектов "Создаем историю вместе". Он вошел в 12 лучших проектов в трех номинациях. Всего на конкурс представили 236 работ из 51 региона России.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева.

По ее словам, проект как нельзя лучше раскрылся в номинации "Формирование аудиовизуального контента". В Ишиме двадцать две улицы, названные в честь известных писателей и поэтов, но не каждый горожанин мог назвать хотя бы пять из этого списка. Библиотекари восполнили этот пробел и разместили на литературных улицах города портреты поэтов и писателей с QR-кодами. Сейчас каждый желающий может их отсканировать и посмотреть видеоэкскурсию на видеохостингах.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

"Съемки экскурсий проводились на натуре. Каждое видео – это потрясающие виды уютных ишимских улиц и содержательный рассказ библиотекарей об их истории. Объяснение, почему каждая из них названа в честь того или иного автора", - пояснила главный библиотекарь.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Анна Сигуева рассказала, что "ЛитStreet" пришелся по душе горожанам. Об этом свидетельствуют статистические данные посещаемости интернет-площадок проекта и его востребованность среди целевой аудитории. А несколько собственников частного сектора даже изъявили желание разместить информационные таблички на своих домах.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

"Победить в таком конкурсе – это уровень. В нем могли участвовать даже университетские исследовательские библиотечные сообщества, библиотеки городов-миллионников. Но именно наш проект в числе двенадцати выделили из более чем двухсот работ", - резюмировала Анна Сигуева.

Добавим, конкурс "Создаем историю вместе. Библиотека - центр исторического просвещения и воспитания" организовала Государственная публичная историческая библиотека России при информационной поддержке Российской библиотечной ассоциации.

Инна Кондрашкина