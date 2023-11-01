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Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы

Происшествия, 23:10 27 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова. Он предостерег об этом граждан в Telegram.

"От моего имени приходят сообщения с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги", - написал Фуат Сайфитдинов.

Ранее Совет муниципальных образований выступил с заявлением, что мошенники используют личные данные управделами совета.

Важно помнить, что только мошенники требуют: перевести деньги на безопасный счет; сообщить данные карты; заплатить за прекращение "уголовного дела".

При малейшем подозрении необходимо сразу же прервать общение! Перезвоните человеку или в организацию (номера телефона размещены на официальных сайтах), от имени которой с вами связались.

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# мошенничество

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