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Сургутянина с фальшивыми правами задержали в Тюменской области

Происшествия, 13:32 29 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водителя с поддельными правами задержали сотрудники Госавтоинспекции в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области. Nissan под управлением жителя Сургута остановили на 372 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск.

Автомобилист предъявил полицейским водительское удостоверение с признакам подделки. По его словам, для трудоустройства ему были необходимы права категории "С".

Через Интернет мужчина купил "документ", заплатив за него 10 тыс. рублей. Также установлено, что в июне 2022 года мужчина был лишен водительского удостоверения на 18 месяцев.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

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# поддельные права , уголовное дело

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